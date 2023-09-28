Строительство мусорного полигона в Сысерти не отразится на тарифах свердловчан, - министр

Строительство эко-кластера – мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг" вблизи Сысерти никоим образом не отразится на тарифах местных жителей. Об этом заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на сегодняшней презентации проекта.

В ответ на вопрос одной из местных жительниц он сообщил, что инвестор "Экологические системы" (связана с владельцами "Корпорации СТС" Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) берет на себя все расходы по строительству и вводу кластера в эксплуатацию.

"Ни один житель Сысертского района и Свердловской области ни копейки не заплатит за этот объект", - заявил Смирнов.

Он также отметил, что за счет развития инфраструктуры, город, напротив, выиграет благодаря поступлению дополнительных средств в местный бюджет.

Напомним, для возведения мусороперерабатывающего завода подготовлено 30-летнее концессионное соглашение, в рамках которого объект будет передан в собственность региона. Инвестиции составят около 14 млрд рублей.