Умер исполнитель роли Дамблдора Майкл Гэмбон

Умер британский и ирландский актер Майкл Гэмбон.

Ему было 82 года, пишет РИА Новости. Одной из самых известных ролей Гэмбона в кино был Альбус Дамблдор из саги о Гарри Поттере.

Напомним, в конце августа выяснилось, что книги из серии "Гарри Поттер" писательницы Джоан Роулинг впервые попали в пятерку бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга (за январь – июнь 2023 г.). Его составляет Российский книжный союз. Комплект из всех семи томов серии, выпускаемый в футляре, занял в списке сразу второе место – его общие продажи за это время составили 38,5 млн руб. Стоимость комплекта в рознице составляет 5,2–6,3 тыс. руб.