Если бы ЦБ не поднял ставку, рубль был бы еще более слабым – Набиуллина

Центральный банк России признает, что увеличение ключевой ставки в условиях ограничений на движение капитала не дает полноценного эффекта по укреплению рубля. Но и это лучше, чем ничего, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы повысили ключевую ставку, да, это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала. Но если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5–8,5%, курс был бы гораздо более слабым", - заявила Набиуллина на Московском финансовом форуме.