28 Сентября 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

Группу добровольцев из Владимирской области, подписавших контракт с Минобороны РФ, отправили в учебные подразделения

На этой неделе новые группы добровольцев Владимирской области, заключивших контракт с Министерством обороны России, отправились в учебные подразделения для обучения и боевой подготовки к участию в специальной военной операции. Бойцов провожали представители регионального Правительства, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, ветераны боевых действий, школьники, родные и друзья.

«Повторю слова замечательного полководца Александра Васильевича Суворова: доброе имя должно быть у каждого доброго и честного человека, но это доброе имя должно быть во славу своего Отечества! Настало время защищать Родину, сегодня уходят воевать парни, у которых не просто огонь в глазах, их решение подкреплено желанием это делать. Мы благодарны им за это, будем поддерживать на всех уровнях власти, ведь все силы сейчас сосредоточены на том, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым, в том числе заботой об их семьях», – подчеркнул министр региональной безопасности Сергей Полузин.

служба по контракту, добровольцы(2023)|Фото: avo.ru

Он также отметил, что владимирские бойцы в зоне СВО воюют достойно и умело. Ими по праву может гордиться область. Пополнив их ряды, добровольцы продолжат славное дело воинов, защищавших страну во все времена.

Доброволец Олег из Александрова поделился: «Мы сегодня идём за своих, как и полагается мужчинам. Призываю идти за нами, не размышлять, не сидеть на диване, а идти и помогать владимирским и не только ребятам, защищать нашу великую страну». 

служба по контракту, добровольцы(2023)|Фото: avo.ru

Антон из Коврова раньше военную службу не проходил, но сам пришёл на пункт отбора по контракту в родном городе. Вся процедура заняла не более двух дней. «Мужчины созданы для того, чтобы быть опорой и поддержкой друг другу, своим семьям, детям. Идя туда, мы отстаиваем будущее страны. Для меня служба по контракту – это ещё и достойная оплата, социальная поддержка, надёжность государственного уровня. И семья под защитой, за них не переживаю», – уверен Антон.

По традиции для отправляющихся на службу контрактников прозвучал марш «Прощание славянки», а творческие коллективы и исполнители подготовили для них патриотические выступления, сообщает пресс-служба регионального правительства.

служба по контракту, добровольцы(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте  Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.

Теги: Добровольцы, служба по контракту, бойцы


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