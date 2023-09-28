В рамках реализации во Владимирской области региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Кольчугино возводят детскую поликлинику

Новое 3-этажное здание поликлиники на 250 посещений в смену возведут в рамках реализации во Владимирской области региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Стоимость контракта – почти 480 млн рублей. Согласно договору подрядчику предстоит провести подготовку проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, проведение госэкспертизы, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству, доставку оборудования. В настоящее время на территории будущей поликлиники ведутся подготовительные работы. Завершение строительства запланировано на 2024 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области.

В медицинском учреждении будут обслуживать более 9 тысяч юных жителей города Кольчугино и Кольчугинского района. Сейчас приём маленьких пациентов ведётся в поликлинике, расположенной на первом этаже жилого дома.

Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.