В Пермь прибыл полпред президента в ПФО Игорь Комаров и 13 губернаторов

Сегодня в Перми проходит заседание совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, посвященное вопросам молодежной политики, сообщает РБК Пермь.



На заседание прибыл полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, а также 13 глав регионов округа: республик Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также Пермского края.



Сообщается, что на заседании совета планируется обсудить организацию воспитательной работы с молодежью в современных условиях.

