28 Сентября 2023
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Пермь прибыл полпред президента в ПФО Игорь Комаров и 13 губернаторов

Сегодня в Перми проходит заседание совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, посвященное вопросам молодежной политики, сообщает РБК Пермь.

На заседание прибыл полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, а также 13 глав регионов округа: республик Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также Пермского края.

Сообщается, что на заседании совета планируется обсудить организацию воспитательной работы с молодежью в современных условиях.

Теги: Игорь Комаров, губернатор, полпред, совет при полпреде


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