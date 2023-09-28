Служба занятости населения Владимирской области отмечена наградами на Всероссийской неделе охраны труда

Памятные кубки за высокие показатели в области клиентоцентричности и внедрение принципов бережливых технологий делегатам от Владимирской области вручили представители Минтруда и Роструда на стенде «Кадровый центр «Работа России».

Программа VIII Всероссийской недели охраны труда включает более 150 деловых мероприятий с участием около 300 спикеров. Владимирскую область на этом форуме представляет делегация во главе с заместителем Губернатора Константином Барановым, в неё также входят министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина и заместитель министра труда и занятости населения Дмитрий Лавров, сообщает пресс-служба правительства региона.

На площадке парка науки и искусства «Сириус» в Сочи проводятся дискуссии о безопасности на производстве, цифровизации процессов по охране труда и проходят Дни службы занятости. Ключевым событием первого дня Недели стала стратегическая пленарная сессия «Цифровые решения: переход на новый уровень безопасности на производстве», где обсудили цифровые инструменты и упрощение предоставления государственных услуг в сфере охраны труда, а также новые модели управления охраной труда, позволяющие на качественно ином уровне решать задачи сохранения жизни и здоровья работников.

Также одним из главных треков деловой программы стала тема занятости населения, ей были посвящены пленарные заседания «Служба занятости населения нового типа как драйвер развития страны», на котором представители Министерства труда и социальной защиты РФ рассказали о модернизации служб занятости населения, о перспективах и уже достигнутых успехах, а также по проекту нового закона о содействии занятости.

Впервые на Всероссийской неделе охраны труда представлен «кадровый центр в разрезе». Здесь специалисты проводят экскурсию по макету кадрового центра, рассказывают о комплексной модернизации службы занятости в рамках нацпроекта «Демография», в которой наряду с 17 регионами страны участвует и Владимирская область.