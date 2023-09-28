Служба занятости населения Владимирской области отмечена наградами на Всероссийской неделе охраны труда

28 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Служба занятости населения Владимирской области отмечена наградами на Всероссийской неделе охраны труда

Памятные кубки за высокие показатели в области клиентоцентричности и внедрение принципов бережливых технологий делегатам от Владимирской области  вручили представители Минтруда и Роструда на стенде «Кадровый центр «Работа России».

награждение, работа россии(2023)|Фото: avo.ru

Программа VIII Всероссийской недели охраны труда включает более 150 деловых мероприятий с участием около 300 спикеров. Владимирскую область на этом форуме представляет делегация во главе с заместителем Губернатора Константином Барановым, в неё также входят министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина и заместитель министра труда и занятости населения Дмитрий Лавров, сообщает пресс-служба правительства региона.

награждение, работа россии(2023)|Фото:avo.ru

На площадке парка науки и искусства «Сириус» в Сочи проводятся дискуссии о безопасности на производстве, цифровизации процессов по охране труда и проходят Дни службы занятости. Ключевым событием первого дня Недели стала стратегическая пленарная сессия «Цифровые решения: переход на новый уровень безопасности на производстве», где обсудили цифровые инструменты и упрощение предоставления государственных услуг в сфере охраны труда, а также новые модели управления охраной труда, позволяющие на качественно ином уровне решать задачи сохранения жизни и здоровья работников.

кадровый центр, трудоустройство(2023)|Фото: avo.ru

Также одним из главных треков деловой программы стала тема занятости населения, ей были посвящены пленарные заседания «Служба занятости населения нового типа как драйвер развития страны», на котором представители Министерства труда и социальной защиты РФ рассказали о модернизации служб занятости населения, о перспективах и уже достигнутых успехах, а также по проекту нового закона о содействии занятости. 

награждение, работа россии(2023)|Фото: avo.ru

Впервые на Всероссийской неделе охраны труда представлен «кадровый центр в разрезе». Здесь специалисты проводят экскурсию по макету кадрового центра, рассказывают о комплексной модернизации службы занятости в рамках нацпроекта «Демография», в которой наряду с 17 регионами страны участвует и Владимирская область. 

Теги: служба занятости, неделя охраны труда, кадровый центр


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети