Свердловский министр заявил, что мусорные полигоны остановят отток молодежи из малых городов и сел

Строительство мусороперерабатывающего завода на южной территории Сысерти превратит этот район в сельскую агломерацию. Такое заявление сегодня сделал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, новый и абсолютно безопасный для людей и окружающей среды объект обеспечит местное население 1,2 тыс. рабочими местами. Благодаря этому, как считает Смирнов, молодежь перестанет "бежать в Екатеринбург на заработки" и начнет создавать семью в родном городе и поселке, что приведет к строительству детских садов, школ, социальных и развлекательных объектов. Таким образом, уверен министр, завод станет первым шагом для дальнейшего развития южного района Сысерти.





Как мы сообщали ранее, власти Свердловской области выбрали для размещения объекта "Екатеринбург-Юг" участок вблизи села Щелкун в Сысертском районе. Полигон, способный принимать 660 тыс. отходов в год, будет обслуживать не только 1,5-миллионный Екатеринбург, но и близлежащие территории, что уже вызвало протесты местных жителей. Последняя озвученная стоимость проекта составляет около 14 млрд руб., что, помимо возможного ухудшения экологической ситуации, сулит существенную нагрузку на областной бюджет и на коммунальные тарифы.