Северному полигону Сысерти осталось "жить" 4 года

Северному полигону вблизи Сысерти осталось максимум 4 – 4,5 года. Об этом на сегодняшней встрече с жителями города заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, полигон уже переполнен. В том числе из-за этого образуются несанкционированные свалки, куда, не доезжая до полигона, складируют отходы. Министр пояснил, что именно по этой причине региону нужен мусороперерабатывающий завод – эко-кластер "Екатеринбург-Юг".

Ранее Смирнов отметил, что кластер будет абсолютно безопасен для людей и окружающей среды.