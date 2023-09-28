28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Северному полигону Сысерти осталось "жить" 4 года

Северному полигону вблизи Сысерти осталось максимум 4 – 4,5 года. Об этом на сегодняшней встрече с жителями города заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, полигон уже переполнен. В том числе из-за этого образуются несанкционированные свалки, куда, не доезжая до полигона, складируют отходы. Министр пояснил, что именно по этой причине региону нужен мусороперерабатывающий завод – эко-кластер "Екатеринбург-Юг".

Ранее Смирнов отметил, что кластер будет абсолютно безопасен для людей и окружающей среды.

Теги: полигон, Сысерть, Смирнов, министр


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