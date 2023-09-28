Северному полигону Сысерти осталось "жить" 4 года
Северному полигону вблизи Сысерти осталось максимум 4 – 4,5 года. Об этом на сегодняшней встрече с жителями города заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По его словам, полигон уже переполнен. В том числе из-за этого образуются несанкционированные свалки, куда, не доезжая до полигона, складируют отходы. Министр пояснил, что именно по этой причине региону нужен мусороперерабатывающий завод – эко-кластер "Екатеринбург-Юг".
Ранее Смирнов отметил, что кластер будет абсолютно безопасен для людей и окружающей среды.