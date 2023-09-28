Минфин описал бюджет России на 2024 год: "Всё для фронта, всё для победы"

Министр финансов России Антон Силуанов описал концепцию федерального бюджета на 2024 год как "все для фронта, все для победы".

При этом он отметил, что изменения "базовых налогов не предусматривается", отвечая на вопрос о возможном увеличении ставки НДФЛ до 20%.

Как мы сообщали ранее, в проекте бюджета доходы на 2024 год существенно выросли, по сравнению с прошлыми расчетами — до 35,5 трлн рублей, ранее были заложены только 30 трлн. Но выросли и расходы — до 36,6 трлн, таким образом, три бюджетных года формируются с дефицитом: 1,1 трлн руб. в 2024 году, 0,9 трлн в 2025 и 1,5 трлн в 2026 году. Покрывать дефицит планируется в основном за счет заимствований, а также за счет вывозных пошлин, которые начнут действовать с 1 октября.

Если брать отдельные сферы расходов, то, например, оборонные статьи бюджета увеличились почти на треть — с 3,9% ВВП до 6% ВВП, или 10,8 трлн рублей в абсолютных числах, и это больше, чем социальные расходы, которые составят 7,5 трлн рублей (при росте с 6,5 трлн).

О необходимости увеличения военных расходов ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Здесь очевидно, что такое повышение необходимо — абсолютно необходимо — потому что мы живем в состоянии гибридной войны, мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развязана против нас. И это требует высоких расходов".