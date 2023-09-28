Госдума приняла закон о штрафах за навязывание услуг потребителям

За навязывание покупателям дополнительных платных услуг придется заплатить штраф. Такой закон приняла Госдума.

Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За навязывание допуслуг за отдельную плату штраф для должностных лиц составит 2-4 тысячи рублей, для компаний — 20-40 тысяч.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, зачастую в договор купли-продажи включают условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля это договор страхования с конкретной компанией.

Недавно Верховный суд РФ определил, что покупатель имеет право потребовать расторжения или изменения договора присоединения, если тот содержит явно обременительные условия, которые потребитель бы не принял при наличии у него возможности участвовать в определении условий договора.