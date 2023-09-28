28 Сентября 2023
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Фото: youtube.com

Силуанов рассказал о главном качестве курса рубля

Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то — слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Он добавил, что Минфин работает именно над предсказуемостью курса. При этом в теории ведомство заинтересовано в слабом рубле – это способствует формальной наполняемости бюджета.

О бюджете на 2024 год Силуанов сказал, что он будет "здоровый и нормальный", о секвестировании речи не идет: "В бюджете нет "урезания", это перенаправляемые расходы, которые составляют 500 млрд руб.".

"На все запланированные действия России денег хватит", - заявил министр.

Он также сообщил, что "план по поступлению нефтегазовых доходов на этот год будет перевыполнен, расходы будут профинансированы без заимствований на рынке". А дефицит федерального бюджета будет в 2023 г. не выше 2%, что соответствует плановым показателям.

Теги: антон силуанов, курс рубля, бюджет


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