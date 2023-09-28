Министр Смирнов: в Свердловской области никогда не будут сжигать мусор

На Среднем Урале никогда не построят мусоросжигательных комплексов. Об этом сегодня заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мусоросжигательных комплексов в Свердловской области не будет. Опасные отходы как лампы, шина не относятся к ТКО и они не будут утилизированы на мусорных комплексах региона", - заявил Смирнов.

Таким образом, министр ЖКХ поспешил успокоить жителей Сысерти при обсуждении планов по строительству мусороперерабатывающего завода вблизи поселка Щелкун Сысертского района.

Председатель гордумы Сысерти Илья Тугбаев также отметил, что кластер нельзя называть полигоном, и никакого отношения к свалкам он не имеет.

"Это неправильно называть полигоном: правильно или мусороперерабатывающий завод, или кластер. Потому что под словом "полигон" мы себе представляем покосившийся забор, открытую свалку, пьяного сторожа, какой-нибудь шлагбаум и маргиналы там ходят. Это то, что мы видели в 90-е и 00-е. Тут другая история – это промышленное предприятие с закрытым периметром, со въездами, мойками, санитарными зонами. Это называть полигоном неправильно с точки зрения технологий", - заявил Тугбаев.

По его словам, пдф-топливо сгорит на цементных заводах, техногрунт будет работать на благо пользователей территорий, большая часть отправится на переработку и останется только малая часть из всего привезенного мусора, которая абсолютно безопасна для людей – это доски, небольшая часть стройматериалов и т.д. Мусор на эко-кластере возле Сысерти храниться не будет. Туда станут привозить только 4 и 5 класс – это неопасные отходы.

Представитель компании "Экологические системы" Алиса Кулагина отметила, что на заводе будут перерабатывать мусор для вторичного производства. По ее словам, объект будет максимально современным и экологичным, предусматривающим аккуратное, высокотехнологичное и красивое производство.