Всё идёт по плану: в Минэке объяснили ускорение недельной инфляции до 0,3%

Минэкономразвития России так и запланировало, что недельная инфляция в стране ускорится почти до 0,3% и по итогам года составит 7,5%, заявил журналистам глава ведомства Максим Решетников.

"Мы идем в том диапазоне, в том графике, который на 7,5% на конец года. Там же надо смотреть базу прошлого года для сравнения. Мы когда делали оценки, эти колебания учитывали. Идем по плану пока, по плану все заложено", - цитируют министра "Ведомости".