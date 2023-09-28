Ryanair сократит количество полетов из-за нехватки самолетов

Ирландская Ryanair Holdings отменит часть запланированных на осенне-зимний период рейсов.

Причина – задержка поставок самолетов Boeing, пишет "Интерфакс". Текущие задержки не окажут существенного влияния на целевой показатель Ryanair по годовому объему перевозок.

Напомним, в августе из-за того, что 2/3 самолетов Red Wings оказались сломаны, проблематично стало попасть из Екатеринбурга в Анталию и обратно.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" готова выкупить часть из 52 своих Airbus. США и Евросоюз разрешили авиакомпании выкупить 19 самолетов. Также сообщалось, что компания сделала заявку на приобретение в лизинг 38 самолетов МС-21. Авиакомпания базируется в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".