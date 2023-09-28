Уральский полпред встретился с новым начальником Свердловской железной дороги

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с новым начальником Свердловской железной дороги Павлом Бурцевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, Бурцев проинформировал об итогах деятельности в 2023 году и основных направлениях дальнейшего развития СвЖД, в том числе строительстве новых магистральных инфраструктурных проектов. Отдельное внимание было уделено проекту "Сухой порт Екатеринбург". Одним из его главных элементов станет создание международного мультимодального ТЛЦ "Екатеринбург" в районе станции Седельниково. В рамках прошедшей в этом году выставки "Иннопром" подписана дорожная карта его реализации. Сейчас уточняются технико-экономические показатели.

Также на встрече были затронуты вопросы развития пассажирских перевозок, в том числе в рамках Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, модернизации вокзальных комплексов и кадрового обеспечения СвЖД.

"Свердловская железная дорога является опорой экономики Урала и остается надежным партнером для наших регионов. В 2023 году инвестиции в инфраструктуру вырастут на 50% к 2022 году, объем закупок у наших предприятий – практически на 40%, налоговые отчисления в бюджеты регионов – на 22%", - подвел итоги беседы Владимир Якушев.