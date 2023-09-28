Госдума "за закрытыми дверями" отчитала министра просвещения за нехватку учебников

Министра просвещения России Сергея Кравцова сегодня отчитали в Госдуме за "закрытыми дверями": часть пленарного заседания палаты, на которой обсуждалась ситуация с учебниками, была закрыта для трансляции.

"Сегодня на закрытой части пленарного заседания Госдумы присутствовал глава Минпросвещения Сергей Кравцов - обсуждалась проблема, возникшая с обеспечением образовательных учреждений учебниками", - сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб анонсировала вызов Кравцова "на ковер": "В связи с нехваткой учебников на четверг на пленарное заседание Госдумы приглашен министр просвещения".

Ранее стало известно, что, несмотря на заверения Кравцова лично, во многих регионах учебный год начался с неполными комплектами учебников. На этой неделе о проблеме заявила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Есть сигналы <…> в целом ряде регионов не хватает учебников. Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, а цены взлетели космические на учебники".