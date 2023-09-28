Депутаты Нижневартовска ввели новые меры социальной поддержки для участников СВО и их семей

В Нижневартовске дума города начала работу в рамках новой сессии. Сегодня состоялось двадцать первое заседание представительного органа города седьмого созыва. В повестке дня народных избранников стояло девятнадцать вопросов. Каждый из пунктов повести был предварительно подробно рассмотрен и обсужден на заседаниях профильных думских комитетов.

В частности, депутаты думы города Нижневартовска внесли изменения в порядок предоставления жилых помещений для льготной категории граждан, проживающих на данный момент в аварийных домах и строениях, подлежащих сносу. Список категорий лиц, претендующих на переселение в новое жилье без уплаты разницы между стоимостью изымаемых жилых помещений, дополнен гражданами, принимающими или принимавшими участие в специальной военной операции, а также членами их семей (супруги, родители, несовершеннолетние дети).

Важно отметить, что это не первая мера поддержки участников специальной военной операции, принятая депутатами Нижневартовска.

В 2022 году депутаты думы Нижневартовска единогласно проголосовали за дополнительную меру поддержки одному из членов семей отдельных категорий граждан, погибших в ходе проведения специальной военной операции. В феврале этого года депутаты Нижневартовска приняли решение о предоставлении гражданам, принимающим участие в СВО, отсрочки внесения платы по договорам аренды муниципального имущества. Причем, эта мера поддержки также распространяется на предпринимателей и юридических лиц и действует на период прохождения военной службы.

Также депутаты думы Нижневартовска сегодня на заседании внесли изменения в главный финансовый документ города – бюджет Нижневартовска. Теперь, в части доходов городская казна пополнилась на 349 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря поступлению дополнительных налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетным трансферам. При этом, выросли и расходы городского бюджета на 369 миллионов рублей.

Депутаты направили 78,1 миллионов рублей на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, поставку минерального концентрата минерального и закупку горюче-смазочных материалов для Управления по дорожному хозяйству и благоустройству; - 55,4 миллионов рублей на обеспечение деятельности муниципальных учреждений; - 26,3 миллиона рублей на возмещение затрат по содержанию мест захоронения;- 12,3 миллиона рублей на обеспечение предоставления социальной поддержки и социальной помощи жителям города; 10 миллионов рублей на обеспечение участия спортивных сборных команд города в выездных спортивных и тренировочных мероприятиях;- 72 миллиона рублей зарезервировали на выполнение мероприятий по приобретению нового подвижного состава пассажирского транспорта общественного пользования, в том числе, на обеспечение долевого софинансирования.

«Резервирование денежных средств для приобретения новых городских автобусов – важное и необходимое решение. В Думу города поступают обращения от жителей города с просьбой обновить автобусный парк. Сделать передвижение наших горожан в общественном транспорте удобным, комфортным – одна из задач Думы Нижневартовска», - отметил председатель Думы Алексей Сатинов.

Напомним, распоряжением Правительства Югры Нижневартовску планируется довести субсидию в сумме 700 миллионов рублей на приобретение нового подвижного состава пассажирского транспорта общественного пользования. Также предусмотрена субсидия 482,5 миллиона рублей на модернизацию городского общественного транспорта.

«На момент подготовки проекта изменений в бюджет на уровне автономного округа документы, регламентирующие порядок предоставления данных субсидий, включая условия софинансирования, проходили процедуру согласования, нами было принято решение зарезервировать бюджетные деньги. Это позволит оперативно исполнить обязательства муниципалитета после выделения денег из окружного бюджета», - пояснил Алексей Сатинов.

Как известно, изначально финансирование проекта модернизации системы пассажирского транспорта города Нижневартовска предполагалось провести из различных источников. Как сообщала в 2021 году пресс-служба администрации города Нижневартовска, предполагалось, что это будут средства партнеров, Внешэкономбанка РФ, Правительства округа, муниципального бюджета.

Однако реализовать проект с включением средств инвесторов не получилось и бОльшую часть расходов в результате взял на себя региональный бюджет Югры.

После принятия изменений, одобренных депутатами думы Нижневартовска, прогнозируемый дефицит бюджета города Нижневартовска на 2023 год составляет 1,154 миллиарда рублей или 16,29%.

Депутаты думы Нижневартовска, конечно, поинтересовались - не повлияет ли такой плановый дефицит на исполнение различных обязательств муниципалитета. Заместитель главы администрации Нижневартовска по финансам Ирина Мурашко пояснила, что на 1 сентября бюджет исполнен с профицитом. Это связано с тем, что большая часть платежей (особенно по строительству и реконструкции городских объектов) приходится как раз на четвертый квартал. По информации чиновников, муниципалитетом определены источники финансирования дефицита бюджета:

330 миллионов рублей – разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами;

961 миллиона рублей – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов;

941 тысяча рублей – иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города (возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных для приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного жилья).

«Вопрос сбалансированности бюджета, исполнение всех взятых на себя обязательств – находятся на постоянном контроле депутатов городской Думы. Бюджет остается сбалансированным», - резюмировал Алексей Сатинов.