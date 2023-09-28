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Фото: Накануне.ru

Брата замгубернатора Тюменской области оставят в исправительной колонии строгого режима

Брата заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и бывшего зятя заместителя главы администрации Перми Алексея Грибанова Антона Вахрина, осужденного за убийство, оставят в исправительной колонии строгого режима, сообщает "РБК Тюмень".

Апелляция отменила решение о переводе Антона Вахрина из ИК строгого режима на принудительные работы.

Напомним, преступление совершено в ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны, на даче бизнесмена. Вахрин во время застолья убил знакомую. После он приказал своему рабочему расчленить тело. Останки в пакете сбросили в реку.

Теги: Вячеслав Вахрин, Антон Вахрин, колония строгого режима, убийство


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