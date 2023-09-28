28 Сентября 2023
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

В Кремле назвали "чрезвычайно враждебным" по отношению к России решение Армении по Римскому статуту

В Кремле назвали "чрезвычайно враждебным" по отношению к России намерение Армении ратифицировать Римский статут, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока известно только о двух россиянах, в отношении которых Международный уголовный суд (МУС, ратификация Римского статута является признанием его юрисдикции – прим. ред.) принял решение – это ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тем не менее, Песков заявил о "враждебности" по отношению ко всей стране.

Он добавил, что Путин не планировал в ближайшее время совершать поездок в Армению.

Ранее стало известно, что армянский парламент начал процесс ратификации Римского статута. В Ереване заявили, что это решение направлено не против России, а против Азербайджана; что процесс вступления признания МУС начался гораздо раньше, чем был выписан ордер на арест Путина. Наконец, Ереван готов заключить с Москвой соглашение, которое обезопасит российского президента от действия юрисдикции МУС.

Теги: кремль, римский статут, международный уголовный суд, армения, владимир путин


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