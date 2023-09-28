28 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

Газпромбанк купил сеть торговых центров МЕГА

Газпромбанк подтвердил покупку у шведской Ingka Centres сети торговых центров МЕГА в России.

В рамках сделки Газпромбанк получил 14 торговых центров (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде) общей площадью 2,3 млн кв. метров.

"Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров МЕГА", - заявил зампред правления банка Тигран Хачатуров, курирующий в группе промышленные активы.

Детали сделки не раскрываются.

Теги: мега, торговый центр, газпромбанк, икеа


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