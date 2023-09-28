28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге проверят информацию о тараканах и мухах в школьной столовой

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о тараканах в столовой одной из городских школ.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из СМИ стало известно, что в помещении столовой школы №27 столицы Урала нарушаются требования санитарного законодательства. Якобы там имеются тараканы и мухи, а питание организовано ненадлежащим образом.

Сейчас прокуратура проверяет эту информацию. Уже установлено, что данную школу обслуживает комбинат питания ЕМУП "Школьно-Базовая Столовая №11".

Также к проверке подключены специалисты управления Роспотребнадзора. Если сведения подтвердятся, в прокуратуре обещают принять меры.

Теги: школа, столовая, проверка, Екатеринбург


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