В Екатеринбурге проверят информацию о тараканах и мухах в школьной столовой
В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о тараканах в столовой одной из городских школ.
Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из СМИ стало известно, что в помещении столовой школы №27 столицы Урала нарушаются требования санитарного законодательства. Якобы там имеются тараканы и мухи, а питание организовано ненадлежащим образом.
Сейчас прокуратура проверяет эту информацию. Уже установлено, что данную школу обслуживает комбинат питания ЕМУП "Школьно-Базовая Столовая №11".
Также к проверке подключены специалисты управления Роспотребнадзора. Если сведения подтвердятся, в прокуратуре обещают принять меры.