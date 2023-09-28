Путин встретился с Кадыровым

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Разговор шел, в частности, об участии чеченских бойцов в специальной военной операции.

"В целом, динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря Вам, Вашей команде – уверенно люди работают – и хорошему взаимодействую с Правительством Российской Федерации. У нас есть ряд серьёзных задач, программ, о которых Вы сами всё время говорите", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил также, что чеченские бойцы "хорошо воюют на переднем крае".

Напомним, ранее в сети появились слухи о болезни Кадырова и его госпитализации в одну из московских клиник. При этом одним из спикеров, утверждавших, что глава Чечни оказался в больнице, был официальный представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

После этого в Telegram-канале Кадырова появились кадры его прогулки (он гулял в ветровке Gucci стоимостью около 160 тыс. руб.), на которых глава Чечни сказал: "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит".

В еще одном видео Кадыров был изображен навещающим в московской больнице родственника - дядю Магомеда. "Я подбодрил моего дорогого дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой мамы", - сообщил Кадыров.

Наконец, затем Кадыров звонил по видеосвязи Ксении Собчак, чтобы прокомментировать кадры, на которых его 15-летний сын Адам избивает в СИЗО поджигателя Корана Никиту Журавеля.