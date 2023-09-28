28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Перми умер арт-директор клуба "Хромая Лошадь"

Арт-директор клуба "Хромая Лошадь" Олег Феткулов умер 26 сентября после внеплановой операции, в реанимации, не приходя в сознание, сообщает "Ъ" со ссылкой на Татьяну Феткулову. Церемония прощания с Олегом Феткуловым пройдет 30 сентября в храме Всех Святых. Фото- и видеосъемка на ней будет запрещена. Авторы поста просят также приносить только живые цветы и не нести искусственные венки.

Трагедия в клубе "Хромая лошадь" случилась в ночь на 5 декабря 2009 года. Жертвами пожара стали 156 человек. В 2013 году Олег Феткулов был признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору) и отправлен в колонию на шесть лет. Он вышел на свободу в августе 2017 года, после чего работал диджеем и музыкальным продюсером.

Теги: Хромая Лошадь, Олег Феткулов


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