В Перми умер арт-директор клуба "Хромая Лошадь"

Арт-директор клуба "Хромая Лошадь" Олег Феткулов умер 26 сентября после внеплановой операции, в реанимации, не приходя в сознание, сообщает "Ъ" со ссылкой на Татьяну Феткулову. Церемония прощания с Олегом Феткуловым пройдет 30 сентября в храме Всех Святых. Фото- и видеосъемка на ней будет запрещена. Авторы поста просят также приносить только живые цветы и не нести искусственные венки.

Трагедия в клубе "Хромая лошадь" случилась в ночь на 5 декабря 2009 года. Жертвами пожара стали 156 человек. В 2013 году Олег Феткулов был признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору) и отправлен в колонию на шесть лет. Он вышел на свободу в августе 2017 года, после чего работал диджеем и музыкальным продюсером.