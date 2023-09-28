28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Парламент Якутии призвал дать оценку решению Минкульта по фильму "Айта"

Парламент Якутии предложил созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов, чтобы оценить решение Минкульта России об отзыве прокатного удостоверения у фильма "Айта". Лента была в прокате и собрала приличную кассу, весной этого года у министерства вопросов к содержанию фильма не возникло. Но после того, как Роскомнадзор велел всем онлайн-кинотеатрам удалить фильм из своих библиотек, Минкульт резко передумал.

"Запрет Роскомнадзора и отзыв Минкультом РФ прокатного удостоверения у фильма "Айта" довольно тревожный знак не только для якутского кино, но и всего регионального российского кино, которое только начало развиваться. Очевидно, что это недоразумение, и смысл фильма прямо противоположен тому, в чем его обвиняют", — заявил ТАСС председатель парламентского комитета по культуре и СМИ Виктор Губарев.

Роскомнадзор, напомним, усмотрел в фильме "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России". Ранее на абсурдность решения чиновников указывали не только авторы картины, деятели культуры, общественники, но и политики, в том числе и глава Якутии Айсен Николаев.

Теги: парламент, якутия, айта, роскомнадзор, минкульт


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