Только треть выпускников Ульяновского педуниверситета пошли работать учителем

28 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Только треть выпускников Ульяновского педуниверситета пошли работать учителем

В 2022 году из Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) выпустились 713 специалистов с очной формы обучения. И лишь чуть более трети из них устроились по специальности, пишут местные СМИ, которые задаются вопросом: куда деваются выпускники педагогических вузов?
Читайте также:

По данным Центра содействия трудоустройству выпускников УлГПУ, из 713 выпускников пошли работать:

• в школы - 131;
• в колледжи - 18;
• в вузы - 27;
• в языковые школы - 23;
• в учреждения допобразования - 52;
• в спортивные организации - 13.

То есть всего по специальности трудоустроились 264 выпускника, или 37%. Переехали 76 выпускников. Где делось более половины? Вопрос отнюдь не праздный, учитывая дефицит учителей в регионе. Как недавно сообщала министр просвещения региона Наталья Семенова, только в Ульяновске не хватает порядка 200 учителей, а в области - почти 600, притом что всего трудятся 8,5 тыс. педагогов.

Профессор Евгений Белый, которого в прошлом году вынудили уволиться из УлГУ за освещение проблем высшего образования, задается вопросом: если через год до системы образования "добрались" менее 40% выпускников, то сколько из них останется в школах через 3-5 лет?

"Обычный педагогический вуз в обычном регионе. Похожая ситуация, вероятно, и в других местах. А из всех утюгов все последние годы мы слышим о росте интереса к педагогическому образованию и увеличении числа заявлений в педуниверситеты. Так и хочется спросить: "И чо?" - написал он.

Дефицит кадров будто бы уже ликвидирован, заверяют в региональном минпросе, но директор Губернаторского лицея №100 Владимир Обласов признает, что в среднем один педагог закрывает 1,5 ставки. Молодежь в учителя не идет. Руководитель областного Совета родителей Елена Малышева также отмечает, что выпускники не хотят идти работать в школы, потому что зарплата там маленькая.

А директор гимназии №44 им. В.Н. Деева, заслуженный учитель РФ Лидия Жуковская-Латышева подчеркивает, что учителей не хватает в каждой школе и нехватка очень большая. Причина - нищенские зарплаты. По ее словам, стартовая зарплата молодого специалиста сейчас менее 10 тыс. рублей. В реальности он, придя в школу, будет получать 15-16 тыс. Но чтобы дойти до зарплаты в 20-25 тыс., придется проработать минимум полгода. А вот дальше нужно набирать нагрузку, а это дополнительные ставки.

Согласно Росстату, средняя зарплата педагогов в Ульяновской области в первом полугодии составила 42 тыс. То есть "чистая" зарплата на одну ставку явно не дотягивает и до 25 тыс.

Минпросвещения заявляет, что дефицит учителей в российских школах минимальный, но на местах заявляют об обратном. Периодически в том или ином регионе сообщают о нехватке сотен учителей. С учетом числа регионов это многие десятки тысяч учителей. По отношению к миллиону педагогов в стране это не очень большой процент, но почти везде учителя работают минимум на полторы ставки ради более-менее приемлемой зарплаты и в ущерб качеству обучения. Острота проблемы требует решительных действий на федеральном уровне, но пока центр предпочитает ее не замечать.

Теги: учитель, педагог, выпускники, школа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети