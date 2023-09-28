Только треть выпускников Ульяновского педуниверситета пошли работать учителем

В 2022 году из Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) выпустились 713 специалистов с очной формы обучения. И лишь чуть более трети из них устроились по специальности, пишут местные СМИ, которые задаются вопросом: куда деваются выпускники педагогических вузов?

По данным Центра содействия трудоустройству выпускников УлГПУ, из 713 выпускников пошли работать:

• в школы - 131;

• в колледжи - 18;

• в вузы - 27;

• в языковые школы - 23;

• в учреждения допобразования - 52;

• в спортивные организации - 13.

То есть всего по специальности трудоустроились 264 выпускника, или 37%. Переехали 76 выпускников. Где делось более половины? Вопрос отнюдь не праздный, учитывая дефицит учителей в регионе. Как недавно сообщала министр просвещения региона Наталья Семенова, только в Ульяновске не хватает порядка 200 учителей, а в области - почти 600, притом что всего трудятся 8,5 тыс. педагогов.

Профессор Евгений Белый, которого в прошлом году вынудили уволиться из УлГУ за освещение проблем высшего образования, задается вопросом: если через год до системы образования "добрались" менее 40% выпускников, то сколько из них останется в школах через 3-5 лет?

"Обычный педагогический вуз в обычном регионе. Похожая ситуация, вероятно, и в других местах. А из всех утюгов все последние годы мы слышим о росте интереса к педагогическому образованию и увеличении числа заявлений в педуниверситеты. Так и хочется спросить: "И чо?" - написал он.

Дефицит кадров будто бы уже ликвидирован, заверяют в региональном минпросе, но директор Губернаторского лицея №100 Владимир Обласов признает, что в среднем один педагог закрывает 1,5 ставки. Молодежь в учителя не идет. Руководитель областного Совета родителей Елена Малышева также отмечает, что выпускники не хотят идти работать в школы, потому что зарплата там маленькая.

А директор гимназии №44 им. В.Н. Деева, заслуженный учитель РФ Лидия Жуковская-Латышева подчеркивает, что учителей не хватает в каждой школе и нехватка очень большая. Причина - нищенские зарплаты. По ее словам, стартовая зарплата молодого специалиста сейчас менее 10 тыс. рублей. В реальности он, придя в школу, будет получать 15-16 тыс. Но чтобы дойти до зарплаты в 20-25 тыс., придется проработать минимум полгода. А вот дальше нужно набирать нагрузку, а это дополнительные ставки.

Согласно Росстату, средняя зарплата педагогов в Ульяновской области в первом полугодии составила 42 тыс. То есть "чистая" зарплата на одну ставку явно не дотягивает и до 25 тыс.

Минпросвещения заявляет, что дефицит учителей в российских школах минимальный, но на местах заявляют об обратном. Периодически в том или ином регионе сообщают о нехватке сотен учителей. С учетом числа регионов это многие десятки тысяч учителей. По отношению к миллиону педагогов в стране это не очень большой процент, но почти везде учителя работают минимум на полторы ставки ради более-менее приемлемой зарплаты и в ущерб качеству обучения. Острота проблемы требует решительных действий на федеральном уровне, но пока центр предпочитает ее не замечать.