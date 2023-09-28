Армения готова признать юрисдикцию МУС в "безопасном" для Кремля формате

Армения предлагает России заключить двустороннее соглашение, которое гарантирует безопасность Владимира Путина, на арест которого Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер. Армения намеревается ратифицировать Римский статут и тем самым признать юрисдикцию МУС.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, признание Ереваном юрисдикции МУС направлено не против России, а против Азербайджана. С помощью МУС Армения хочет добиться ответственности для Баку.

Сейчас парламент Армении приступает к процессу ратификации Римского статута. Если документ будет одобрен, его действие в стране начнется через 60 дней.

Ранее в армянском парламенте заявили, что готовы заключить с Россией соглашение, по которому Римский статут не будет влиять на двусторонние отношения.