28 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Челябинской области запретили продавать зажигалки несовершеннолетним

В Челябинской области запретили продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. Соответствующий законопроект был принят на заседании областного парламента.

Теперь подростки не смогут купить зажигалки, баллончики для заправки зажигалок, баллончики для работы туристических горелок и другие. Это позволит защитить подростков от сниффинга. В регионе уже были летальные случаи от данного вида токсикомании.

"Мы дали право нашим субъектам предпринимательства не продавать несовершеннолетним газосодержащие емкости. Надеемся, что это позволит избежать в дальнейшем трагичных случаев с нашими несовершеннолетними", - сообщил спикер ЗСО Олег Гербер.

Теги: зажигалка, ЗСО, закон,


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