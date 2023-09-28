28 Сентября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Экс-глава МБУ Невьянска получил условный срок за незаконную продажу металлолома

На Среднем Урале осужден теперь уже экс-начальник одного из муниципальных бюджетных учреждений Невьянска. Он незаконно продавал металлолом.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в 2020-2022 годах фигурант, занимая руководящую должность в МБУ, похищал вверенное ему имущество путем растраты и краж. Как показало расследование, он незаконно продавал через физических и юридических лиц металлолом, оставшийся после демонтажа нескольких котельных в Невьянске.

Еще в одном случае в качестве металлолома начальник продал автовышку, похищенную с территории МБУ. В результате был причинен ущерб в крупном и особо крупном размерах.

свалка металлолома(2023)|Фото: В.Н. Горелых

В ходе расследования был наложен арест на имущество подсудимого, в том числе недвижимость. Приговором ему назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Вот как ранее эту историю комментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Проделки любителя чужого имущества обнаружили в ходе реализации оперативной информации представители областного и районного УЭБиПК. Собранные материалы сотрудники полиции направили для принятия процессуального решения коллегам из Следственного комитета, которые, проанализировав ситуацию, сочли убедительными доводы сыщиков и возбудили многоэпизодное уголовное дело. В ходе анализа первичных бухгалтерских документов по отгрузкам, полученным в частных компаниях, представители МВД выяснили, что лом из котельных был сдан на общую сумму порядка 2,5 млн рублей. Полученные денежные средства подозреваемый присвоил себе и потратил на личные нужды", - рассказывал полковник Горелых.

Теги: металлолом, суд, Невьянск


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