28 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Наблюдаемая инфляция в России в два раза превысила официальную

Наблюдаемая инфляция в России в сентябре более чем в два раза превысила официальные данные по росту цен (13,8% против 5,74%). При этом граждане, у которых сбережений нет, оценивают инфляцию вообще в 14,9%, россияне со сбережениями видят инфляцию в 12%, это данные опроса "ИнФОМ".

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина неоднократно утверждала, что превышение наблюдаемой инфляции официальных цифр, которые рассчитываются на основе данных Росстата – нормальное явление, поскольку в наблюдаемую инфляцию включены товары повседневного спроса, а Росстат оценивает и то, что люди покупают редко.

Растут и инфляционные ожидания россиян, которые ЦБ считает одним из факторов роста собственно инфляции. Так, в сентябре оценки годовой инфляции составили 11,7%, а в августе – 11,5%.

Теги: инфляция, россияне, цены


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