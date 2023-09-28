В Перми умер депутат заксобрания Александр Житников

В Перми на 65 году жизни скончался депутат заксобрания Александр Житников. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Олег Постников, передает корреспондент Накануне.RU.

"Скоропостижно скончался депутат законодательного собрания Пермского края Александр Житников. Депутату было 64 года. Выражаю глубокие соболезнование семье и близким", - написал он.

Обстоятельства смерти парламентария не раскрываются. Александр Житников родился 20 сентября 1959 года. Окончил в 1988 году Пермский сельскохозяйственный институт им. академика Д.Н.Прянишникова, по специальности "Механизация сельского хозяйства".

Депутатом он стал в феврале 2021 года, получив мандат ранее умершего ректора Пермского медуниверситета Ирины Корюкиной. В сентябре 2021 года переизбрался по спискам "Единой России", входил в комитет комитет по развитию инфраструктуры.

Мандат Житникова может достаться депутату думы Березовского муниципального округа Виктору Пермякову, который шел следующим за Житниковым в списке "ЕР" на выборах в заксобрание.