В Челябинской области местного жителя осудят за убийство жены и покушение на убийство трехмесячного сына

В Магнитогорске будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве супруги и покушении на убийство трехмесячного сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, днем 17 ноября прошлого года в квартире у пьяного обвиняемого произошла ссора с женой. Мужчина избил женщину и нанес ей не менее 19 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась.

После этого обвиняемый нанес ребенку не менее трех колото-резаных ранений. Ребенку была оказана своевременная медицинская помощь. Он выжил.