Югорчане задыхаются от пожаров в Свердловской области

В центральных и южных районах Югры зафиксировали дым и запах гари, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального управления МЧС, на территории округа не зарегистрированы пожары в лесах. Образование дымки связано с переносом воздушных масс из других субъектов. В частности, речь идет о Свердловской области.

Ранее сообщалось, что пожары на Среднем Урале привели к появлению смога и запаха гари в Тюмени.

26 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в лесах региона и обратился к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой привлечь к тушению пожаров 50 десантников Тюменской Авиалесоохраны.