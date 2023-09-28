Стали известны имена еще четверых почетных граждан Екатеринбурга

В 2023 году в честь 300-летия Екатеринбурга в городе появятся еще несколько почетных граждан. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

По данным канала, это звание должны будут присвоить президенту ФК "Урал" Григорию Иванову (на фото), барду и художественному руководителю Театра эстрады Александр Новикову, ректору УрГЭУ Якову Силину и президенту Уральской торгово-промышленной палаты Андрею Беседину.

Ожидается, что церемония пройдет в исторический День города, 18 ноября.

Напомним, в августе в Екатеринбурге были названы имена четверых новых почетных граждан города. Решение было принято на заседании городской думы.