"При встрече ты будешь мне мило улыбаться": Сын Кадырова "высказался" после избиения Никиты Журавеля

Сын Рамзана Кадырова Адам, избивший в СИЗО Грозного подследственного Никиту Журавеля, опубликовал в соцсети Instagram* пост странного содержания. Это первый "комментарий" подростка после скандала с избиением мужчины.

"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться", - написал 15-летний подросток под своим портретом.

Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела после того, как в Волгограде сжег коран недалеко от мечети. После этого министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину, что считает справедливым направление Журавеля в СИЗО Чечни. Путин одобрил это решение.

В конце августа 2023 года уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила жалобу от Журавеля: он рассказал, что в СИЗО к нему приходил несовершеннолетний (15 лет) сын Рамзана Кадырова. Подросток, по словам Журавеля, сильно избил его.

Ни прокуратура, ни СКР, ни МВД не сообщили о проверках по поводу заявления Москальковой. Спустя некоторое время в Telegram-канале Рамзана Кадырова появилось видео с избиением Журавеля. Глава Чечни заявил, что одобряет действия несовершеннолетнего сына.

После этого также ни одно правоохранительное ведомство не сообщило, что начало проверку.

Существует версия, что Кадыров опубликовал фактически компромат на своего сына, чтобы отвлечь фокус общественного внимания от себя самого, точнее – от состояния своего здоровья. В последние недели появились слухи о госпитализации Кадырова и серьезных проблемах с его здоровьем.

*пост сына главы Чечни опубликован в соцсети Instagtram – дочерней компании корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной. Instagram блокируется в России по решению суда.