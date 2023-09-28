"Аэрофлот" сообщил о массовом сбое в системе регистрации Leonardo

Компания "Аэрофлот" сообщила о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел).

Из-за этого затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании. Сейчас поставщик услуг пытается как можно скорее восстановить штатную работу системы. Подробности приведут позже.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым удивился, что российская система бронирования билетов называется "Леонардо".

"Не знаю, изобретатель этой системы придумал такое название", - сказал в ответ Чемезов.

Путин уточнил, что "это – часть мировой культуры".