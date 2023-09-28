Челябинским бизнес-омбудсменом переназначен Александр Гончаров

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров переназначен на третий срок. Депутаты ЗСО единогласно поддержали его кандидатуру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе бизнес-омбудсмена, проект постановления о назначении внес в региональный парламент губернатор Алексей Текслер.

Александр Гончаров сообщил, что сосредоточится на выявлении системных проблем бизнеса и разработке механизмов их решения.

В августе депутаты ЗСО внесли поправки в закон области об уполномоченном по защите прав предпринимателей, разрешив одному и тому же лицу занимать пост бизнес-омбудсмена более двух сроков подряд.