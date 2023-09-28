В ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян – Пашинян

В ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Это акт этнической чистки и лишения родины, то, о чем мы долгое время заявляли и о чем предупреждали международное сообщество", - сказал Пашинян на заседании правительства страны.

Ранее стало известно, что Нагорный Карабах покинули уже 65 тыс. армян, это больше половины населения региона.

Тем временем глава непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

19 сентября Баку провел "антитеррористическую операцию", в ходе которой принудил к переговорам власти Нагорного Карабаха. Ни армянская армия, ни российские миротворцы не помешали этому.