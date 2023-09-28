В Екатеринбурге пенсионерка выпала из автобуса: СК выясняет причины

В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку после инцидента в городском общественном транспорте.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по предварительным данным, при выходе 71-летней женщины из автобуса водитель рано закрыл дверь. В результате пенсионерка выпала из салона на асфальт и получила травмы. Ей пришлось обращаться в больницу.

Сейчас следователями СКР выясняются все обстоятельства и причины инцидента. Как отметили в ведомстве, речь может идти о статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".

Как заверили в СК, ситуации будет дана объективная правовая оценка. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.