У федерации не оказалось денег на строительство моста через Обь вблизи Сургута

28 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры

У федерации не оказалось денег на строительство моста через Обь вблизи Сургута

На заседании думы Югры выяснилось, что денег из федерального бюджета на строительство второго моста через Обь вблизи Сургута нет. По крайней мере, в 2023 г. Тему подняли во время обсуждения отчета об исполнении окружного бюджета за первые шесть месяцев текущего года.

"На текущий период федерального софинансирования по строительству моста нет, но формируется проект федерального закона на трехлетку. Не могу озвучить, какой объем будет предусмотрен на софинансирование", - сказала на заседании думы и.о. директора окружного департамента финансов Светлана Попкова.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев уточнил, что деньги из федерального бюджета должны выделить в 2027 г., однако сейчас власти ищут возможности получить деньги в ближайшие три года.

Новый мост должен стать важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика – Азия и Северный широтный ход. Также он гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса и будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, и станет частью транспортных коридоров.

Между тем, ранее Правительство РФ приостановило и проект строительства Северного широтного хода.

Теги: Югра, мост, Обь, Сургут


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.04.2023 14:27 Мск В Югре на 95% смонтировали две опоры будущего моста через Обь
Ранее 23.11.2022 12:00 Мск Второй мост через Обь, который строят вблизи Сургута, может попасть в две федеральные программы
Ранее 06.07.2022 12:04 Мск Якушев и Комарова дали старт строительству второго моста через Обь
Ранее 27.06.2022 12:34 Мск Строительство второго моста через Обь завершится в начале 2026 года
Ранее 06.05.2022 16:21 Мск Заключение контракта на второй мост через Обь даст Югре 10 тысяч рабочих мест
Ранее 05.05.2022 09:50 Мск Заключён контракт на строительство моста через Обь в районе Сургута
Ранее 29.04.2022 15:50 Мск Проект железнодорожного моста через Обь одобрила Главгосэкспертиза
Ранее 25.04.2022 19:50 Мск В Югре определена компания, которая возведёт вблизи Сургута второй мост через Обь
Ранее 04.04.2022 15:59 Мск В Югре объявили конкурс на строительство второго мостового перехода через Обь в районе Сургута
Ранее 15.11.2021 10:57 Мск В Югре второй мост через Обь обойдётся в 63 миллиарда
Ранее 27.08.2021 12:00 Мск Озвучена дата начала строительства моста через Обь в Югре
Ранее 09.08.2021 09:39 Мск Югра может получить инфраструктурный кредит на мост через Обь
Ранее 09.04.2021 12:05 Мск В Сургуте собственники участков, на которых построят мост через Обь, получат компенсации
Ранее 16.02.2021 13:44 Мск В Югре второй мост через Обь начнут строить в следующем году
Ранее 09.12.2020 11:35 Мск Глава Югры не смогла назвать стоимость моста через Обь в Сургуте
Ранее 06.12.2018 09:48 Мск Мост через Обь может построить федерация
Ранее 07.07.2017 15:54 Мск Мост через Обь в районе Сургута построят к 2023 году

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети