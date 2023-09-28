У федерации не оказалось денег на строительство моста через Обь вблизи Сургута

На заседании думы Югры выяснилось, что денег из федерального бюджета на строительство второго моста через Обь вблизи Сургута нет. По крайней мере, в 2023 г. Тему подняли во время обсуждения отчета об исполнении окружного бюджета за первые шесть месяцев текущего года.

"На текущий период федерального софинансирования по строительству моста нет, но формируется проект федерального закона на трехлетку. Не могу озвучить, какой объем будет предусмотрен на софинансирование", - сказала на заседании думы и.о. директора окружного департамента финансов Светлана Попкова.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев уточнил, что деньги из федерального бюджета должны выделить в 2027 г., однако сейчас власти ищут возможности получить деньги в ближайшие три года.

Новый мост должен стать важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика – Азия и Северный широтный ход. Также он гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса и будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, и станет частью транспортных коридоров.

Между тем, ранее Правительство РФ приостановило и проект строительства Северного широтного хода.