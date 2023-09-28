Более 30 нарушений требований промышленной безопасности выявили на челябинском предприятии "Мечела"

Уральское управление Ростехнадзора выявило 36 нарушений требований промышленной безопасности на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК, входит в группу "Мечел").

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, нарушения выявлены при эксплуатации двух опасных производственных объектов II класса. В частности, при эксплуатации технологического оборудования не выполняются основные задачи производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Технологический процесс велся с неисправными системами контроля и сигнализации, не осуществлялся контроль состояния воздушной среды стационарными автоматическими газоанализаторами на агрегате НЗТА-2, использующем природный газ. Эксплуатировался неисправный контрольно-измерительный прибор на ГРП-6.

Кроме того, общие разделы плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий не содержат схемы трубопроводов гидросистем, использующих опасное вещество – горючую жидкость, масло. На предприятие и должностных лиц возбудили административные дела.

Напомним, в августе жителя Челябинска заметили рыжий дым, который поднимался от ЧМК. На предприятии сообщили, что произошла нештатная ситуация на одной из домен, а наличие оранжевого цвета дыма обусловлено оксидом железа. После инцидента проводилось служебное расследование.

В июне Росприроднадзор выявил 22 нарушения на ЧМК. На предприятии проходила плановая проверка. Нарушения допущены в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, ведения производственного экологического контроля и при предоставлении отчетности. Выдано предписание с требованием их устранить.