В Россию возвращается ритейлер одежды OVS

В Россию возвращается итальянский ритейлер одежды OVS. Примечательно, что бренд ушел с российского рынка задолго до начала СВО и введения санкций – OVS присутствовал в России с 2010 по 2014 гг., но в итоге свернул бизнес из-за волатильности курса рубля и скромных объемов продаж.

Уже в ноябре первый магазин сети откроется в столичном ТЦ Vegas Крокус Сити. До конца года откроется еще семь магазинов, до конца 2025 года – до 50 точек по всей стране, передает "Коммерсант".