Ямальского экс-чиновника будут судить за взятки почти на 50 миллионов рублей

На Ямале завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора "Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО" Игоря Боркуна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Его обвиняют в трех эпизодах получения должностным лицом взятки в особо крупном размере, а также в отмывании денег. Уголовное дело расследовано во взаимодействии с УЭБ и ПК УМВД России по ЯНАО.

По данным следствия, в период с 2014 г. по 2015 г. обвиняемый получил от представителей компаний, действовавших от имени подрядчиков по заключенным с дирекцией контрактам, три взятки на сумму более 47 млн руб. Взятки Боркун якобы получил за то, чтобы компании получили государственные контракты на строительство дорог и не имели никаких препятствий в приемке и оплате работ. Деньги передавались как лично, так и путем перечисления на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

Взяткодатели привлечены к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. На имущество обвиняемого: недвижимость в Курганской и Тюменской областях (земельные участки, охотничьи угодья, квартиры и бизнес центр) наложен арест. Также был наложен арест на транспортные средства, технику, иностранную валюту в нескольких банках. Сумма арестованного имущества составила более 178 млн руб.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрано достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.