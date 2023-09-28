Во Владимирской области работодателям помогут в организации аренды рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счёт установленной квоты

Специалисты службы занятости населения Владимирской области помогут работодателям региона рассчитать квоту, подобрать кандидатов из числа безработных с инвалидностью и проинформировать об организациях, с которыми возможно заключить соглашение аренды рабочих мест для инвалидов. Об этом сообщила заместитель министра труда и занятости населения Мария Мальцева в ходе публичных слушаний, организованных в рамках выполнения поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой. В мероприятии приняли участие 95 работодателей, имеющих выделенные, но не заполненные рабочие места.

«Закон обязывает компании с численность работников не менее 35 и не более 100 человек, предоставлять рабочие места инвалидам. Квота считается выполненной в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений, но мы понимаем особенности различных видов экономической деятельности, наличие фактического дефицита рабочих мест в области, и закон предоставляет работодателям альтернативную возможность выполнить квоту», – пояснила Мария Мальцева.

Соглашение предусматривает, что арендодатель обязуется выделить или создать рабочие места для трудоустройства инвалидов в своей организации в счёт выполнения квоты, а арендатор обеспечивает финансирование расходов в размере не ниже МРОТ (16242 рубля в 2023 году) с начислениями для формирования заработной платы инвалида, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области.

«Для нас это своего рода эксперимент. Мы готовы принять их в общество инвалидов на позиции: социальный работник, специалист по работе с инвалидами и другие», – отметила Галина Мизелёва, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.

Всего в 2023 году на квотируемые рабочие места было заявлено более 2 тыс. вакансий со средней заработной платой 24600 рублей. Для поддержки работодателей, трудоустраивающих инвалидов, в области действует программа содействия занятости населения, в рамках которой выделяется субсидия в размере 100 тысяч рублей на оборудование рабочего места инвалида, его заработную плату или оплату труда наставника.