ЛДПР предлагает давать землю семьям с детьми, прожившим в браке более 10 лет

Фракция ЛДПР предлагает выдавать бесплатные участки земли семьям с детьми, прожившим в браке более 10 лет. О разработке соответствующего законопроекта сообщается в соцсетях фракции.

Как отметил лидер партии глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, инициатива нацелена на возрождение родовых усадеб, которые позволят обеспечить россиянам качественно новый уровень жизни. Это придаст импульс развитию всей территории страны и института семьи.

Согласно законопроекту, земельный участок будет являться собственностью всех членов семьи в равных долях.

Накануне ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ с зарплат до 30 тысяч рублей. Это нужно, чтобы бороться с бедностью. С очень маленьких зарплат нельзя брать налоги. В Правительстве идею в целом поддерживают, но отмечают, что законопроект нуждается в значительной доработке. Необходимо учитывать весь доход налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности, иначе льготой могут воспользоваться налогоплательщики, не относящиеся к социально незащищенным слоям населения.

Что касается земельных участков, то единых требований к ним, в частности, для многодетных семей, нет, есть лишь методические рекомендации по этому вопросу. Это отмечает депутат Госдумы Яна Лантратова.

