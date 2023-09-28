На Среднем Урале грузовик насмерть сбил пьяного велосипедиста

На Среднем Урале Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП. Погиб велосипедист.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось вечером 26 сентября на автодороге "Сухой Лог – Рефтинский" (участок между Сухим Логом и деревней Шата). Предварительно установлено, что водитель грузового фургона "Купава" сбил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части.

В результате ДТП 59-летний мужчина, который управлял велосипедом, был госпитализирован в реанимацию районной больницы. Спустя сутки он скончался. Известно, что погибший был жителем деревни Шата Сухоложского района. В момент наезда уралец был в темной одежде без световозвращающих элементов, также отсутствовали катафоты на его велосипеде. Кроме этого, у велосипедиста были явные признаки алкогольного опьянения.

Водителя грузовика также проверили на опьянение, он оказался трезв. Сам шофер пояснил, что не увидел велосипедиста, так как участок дороги не освещен, а мужчина ехал без световозвращающих элементов на одежде и велосипеде.

Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.