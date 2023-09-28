В 2023 году премии имени Алевтины Артёмовой за успехи в патриотическом воспитании молодёжи удостоены 8 педагогов и общественников Владимирской области

Губернатор Александр Авдеев присудил премии имени Почётного гражданина Владимирской области Алевтины Ивановны Артёмовой за достижения в патриотическом воспитании молодёжи. Ранее её лауреатами становились только три претендента, но в 2023 году количество премий было увеличено, сообщает пресс-служба правительства региона.

По результатам рассмотрения комиссией по присуждению премии поданных заявок лауреатами признаны:

– Алексеева Наталья Валентиновна, педагог Центра дополнительного образования для детей города Вязники;

– Гусева Светлана Владимировна, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования администрации города Коврова;

– Жирнов Валерий Павлович, председатель ветеранской организации ЗАТО г.Радужный;

– Зиновьев Александр Михайлович, преподаватель – организатор ОБЖ средней школы № 6 города Киржача;

– Свердюкова Елена Рафаиловна, преподаватель Муромского промышленно-гуманитарного колледжа, заместитель командира поискового отряда «Сыны Отечества» (г.Меленки);

– Харьков Александр Сергеевич, заместитель директора, преподаватель – организатор ОБЖ Анопинской средней школы Гусь-Хрустального района;

– Чурсин Виктор Михайлович, учитель физической культуры, педагог допобразования, руководитель военно-патриотического клуба «Витязь» средней школы № 1 ЗАТО г. Радужный;

– Шашина Елена Алексеевна, учитель начальных классов Молотицкой средней школы Муромского района.