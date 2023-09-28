Украинские диверсанты пытаются прорваться в Белгородскую область

В Белгородской области украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пытается прорваться через границу. Попытка прорыва началась в шесть утра, диверсанты подошли к российскому селу Староселье, сообщает Shot.

Российские пограничники в ходе боя отбили атаку, стрельба прекратилась, но угроза возобновления боевых действий остается. В Краснояружском районе наблюдаются перебои со связью.

Жителей Староселья и соседнего села Теребрено эвакуировали и разместили в ПВР, некоторые остались в укрытиях.