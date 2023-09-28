28 Сентября 2023
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Общество Иркутская область
Фото: irzs.ru

В областном Пуляевском психоневрологическом интернате построили новый модульный жилой корпус

Сеть стационарных организаций социального обслуживания продолжают развивать в Иркутской области. На средства региональной казны, утверждённой на сессиях Законодательного Собрания, в областном психоневрологическом интернате в деревне Пуляева Тайшетского района возвели модульный жилой корпус. На его торжественное открытие приехала заместитель председателя областного парламента Наталья Дикусарова. Обращаясь к персоналу и подопечным интерната, она подчеркнула, что новые помещения соответствуют всем современным нормам и правилам для учреждений с круглосуточным массовым пребыванием.

Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени(2023)|Фото: Накануне.RU

«В корпусе расположено шесть жилых комнат, в каждой из которых будет проживать по три человека. Комнаты и места общего пользования оборудованы современной мебелью и бытовой техникой. На прилегающей территории выполнено благоустройство для отдыха и прогулок проживающих граждан», - рассказала Наталья Дикусарова.

интернат в иркутске(2023)|Фото: irzs.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заксобрания Иркутской области, в церемонии открытия также приняли участие представители министерства социальной защиты, опеки и попечительства Приангарья, общественных организаций и администрации Тайшетского района. Они поблагодарили областных парламентариев за оказываемую на законодательном уровне поддержку. В конце церемонии вице-спикер ЗакСобрания Наталья Дикусарова вручила ключи получателям социальных услуг.

Теги: психоневрологический интернат, заксобрание иркутской области, модульный жилой корпус


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