В Среднеуральске назначен новый глава города

Новым главой Среднеуральска стал Алексей Стасенок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Сегодня, 28 сентября, депутаты городской думы выбрали его из двух кандидатов после нескольких конкурсных этапов. А сам Стасенок рассказал о планах по развитию города.

По его словам, важными этапами будут реконструкция очистных сооружений, строительство парка Чемпионов, благоустройство набережной зоны. Также планируется строительство новой школы на 1200 мест и детского сада на 275 мест, привлечение инвестиций, работа с малым и крупным бизнесом и развитие инфраструктуры.

Напомним, Алексей Стасенок исполнял обязанности главы Среднеуральска после мартовской отставки своего предшественника Александра Ковальчика.